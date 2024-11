Cameroun : enlèvement et libération du lamido de Bougoudoum, le préfet appelle la population au calme

Le préfet du Mayo-Danay, Lazare Ndongo Ndongo rassure que le lamido est hors de danger et sera de retour dans le canton Bougoudoum dans les meilleurs délais.

Le lamido de Bougoudoum est libre et rentrera bientôt au Cameroun. Enlevé le 19 novembre dernier par des personnes identifiées comme des ressortissants tchadiens, il a été emmené au Tchad. Suite aux actions des autorités administratives du Cameroun et celles du Tchad, Sa Majesté Vous Sou Daïra a été retrouvé. Il a aussi bénéficié des « soins de santé appropriés » et est « hors de danger », selon un communiqué du préfet.

Outre les actions des autorités locales, les autorités centrales du Cameroun ont engagé des démarches diplomatiques auprès des autorités tchadiennes pour le retour du lamido en terre camerounaise dans les meilleurs délais.

Suite à cet incident, le préfet appelle les populations camerounaises du canton concerné à garder le calme et à patienter le retour de leur chef traditionnel dans son palais. Dans le même sens, l’autorité administrative tient à relever que « le malheureux incident ne devrait pas entacher les bonnes relations qui unissent nos peuples frères du Cameroun et du Tchad ». Le préfet du Mayo-Danay appelle aussi les populations à se désolidariser des actions des personnes qui contribuent à polluer les bonnes relations entre les deux pays voisins.