Cameroun-entrée Est de Douala : de nouveaux travaux annoncés

Le ministère des Travaux publics annonce les travaux sur les voies alternatives.

Les travaux sur les voies alternatives sur le projet d’aménagement de l’entrée Est de la ville de Douala sont annoncés.

Selon le maître d’ouvrage, cette étape va permettre la mobilisation des entreprises pour les voies identifiées, à savoir : Ari-logements sociaux (3,1 km), Ari-école publique de Yatchika (4 km) et collège CPLAN-Cimetière de Nyalla-Parisco (3,8 km).

Le Mintp souligne par ailleurs que, les travaux routiers pour leur part se poursuivent en attendant le démarrage des travaux des ouvrages et leur avancement physique est de 74%. La pose des caniveaux est quasiment achevée avec 8670 ml dans le sens 1 et dans le sens 2 8470 ml.

La couche de forme réalisée dans le sens 1 couvre 8030 ml et dans le sens 2, 7560 ml. Les travaux de mise en œuvre de la couche de fondation à date, couvrent 7540 ml dans le sens 1 et 4980 ml dans le sens 2. S’agissant de la couche de base en grave bitume, 5570 ml sont recouverts dans le sens 1 et 3120 ml dans le sens 2.

Ces travaux sont annoncés alors que la cadence des travaux sur l’axe principal a baissé en raison des pluies, des mesures sont en cours pour le paiement des avances de démarrage liées aux travaux d’aménagement des voies secondaires.

Les travaux en cours sur le terrain concernent l’exécution des bordures et dallage de trottoirs. Ceux-ci vont reprendre leur cours normal avec la fin des pluies.