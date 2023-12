Cameroun : environ 14 000 réfugiés veulent rentrer chez eux

Le représentant du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, Olivier Beer, dit préparer un plaidoyer en vue d’organiser leur rapatriement l’année prochaine.

Le Cameroun a accueilli 12 000 refugiés et demandeurs d’asile en 2023, dont 70 000 Nigérians dans le camp de Minawao, camp officiel de la région de l’Extrême-Nord. L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui donne l’information par voie de communiqué signale « une urgence cachée » dans ce camp en raison de la pression démographique. Depuis janvier 2023, environ 12 000 personnes sont arrivées « au centre de transit de Gourenguel cherchant protection et assistance auprès du camp voisin, qui est lui-même proche de la saturation », indique le communiqué de l’agence.

Ce flux de personnes cherchant refuge dans ce camp entraine des conséquences sur la capacité d’accueil de ce centre qui se réduit de plus en plus. Le nombre de nouveaux demandeurs allant croissant, il y a nécessité de trouver des solutions. A cet effet, le représentant du HCR au Cameroun dit vouloir plaider en faveur d’une réunion en 2024 entre le Cameroun, le Nigeria et le HCR. Une rencontre pouvant aboutir au rapatriement des réfugiés qui veulent retourner chez eux. Le HCR en dénombre environ 14 000.

Le Cameroun accueille environ 480 000 réfugiés et demandeurs d’asile dont environ 350 000 réfugiés centrafricains et 117 000 réfugiés nigérians. Les régions dans lesquelles ces réfugiés vivent sont pour l’essentiel l’Est, l’Extrême-Nord et l’Adamaoua. Ils arrivent souvent par vagues à cause des crises et instabilités diverses qui se succèdent dans leurs pays d’origine.