Cameroun- Est : le RDPC offre 2000 cartes nationales d’identité à ses militants

L’objectif est de les inciter à s’inscrire massivement sur les listes électorales en vue des élections de 2025.

L’objectif de cette initiative portée par l’élite locale est faciliter à la population l’inscription sur les listes électorales dont la clôture est prévue le 31 août prochain. Pendant cette période, 2 000 cartes d’identité seront délivrées à des demandeurs ayant déjà manifesté leur soutien au Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais.

Pour Thierry Martial Lingong, vice-président de la section communale du RDPC de Batouri 8 Tripano-Bocom, « le projet a été inspiré par le fait que les jeunes de la zone avaient des difficultés à obtenir des cartes d’identité pour s’inscrire sur les listes électorales. Nous avons donc pensé qu’il serait bon de lancer cette campagne afin que les jeunes de Batouri et des villages environnants puissent s’inscrire pour recevoir des cartes d’identité gratuites. Cela leur permettra également de s’inscrire sur les listes électorales ».

Actuellement, la délivrance d’une carte d’identité peut prendre plusieurs mois, voire des années. Ce délai est souvent une source de frustration pour les Camerounais qui ont besoin de leur carte d’identité pour effectuer diverses démarches administratives.

Le 13 mai dernier, la Délégation Générale à la Sûreté Nationale a signé un contrat avec INCM-Augentic pour le financement, la concession, le développement, la mise en service et l’exploitation d’un nouveau système d’identification sécuritaire au Cameroun. Le système produira des cartes d’identité nationales en 48 heures. Selon les termes de l’accord, le consortium financera et construira un centre de production de cartes d’identité nationales à Yaoundé et deux sous-centres à Douala et Garoua, chacun comprenant 25 stations d’enrôlement. La première pierre de ces installations a été posée le 19 juin,