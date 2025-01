Cameroun : face à l’injustice du système, le SDF propose des alternatives pour le changement

Ces propositions sont contenues dans le message de fin d’année et de nouvel an à la nation du président national du Social Democratic Front, le député Joshua Osih.

Le discours de fin d’année du leader du SDF relate à travers des histoires des situations de précarité dans lesquelles les citoyens camerounais vivent. Il présente un tableau d’injustices à travers l’éducation, l’économie, la crise sécuritaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, la sécurité sociale, la délivrance des actes de naissance ou encore l’accès à la terre.

En 2024, selon Joshua Osih, le peuple a fait preuve d’une force remarquable face aux épreuves. Après 42 ans de présidence de Paul Biya et son régime, « nous devons nous transformer (…) Le vent qui souffle aujourd’hui n’est pas seulement un vent de défi. Mais un vent de changement ». Pour y parvenir, le SDF propose des solutions aux problèmes des Camerounais.

D’abord, face aux défis liés à l’éducation, en particulier dans la zone d’éducation prioritaire, le parti politique envisage la mise en œuvre d’un programme de bourse familiale permettant l’équité dans l’accès à l’éducation. La formation politique propose aussi l’école numérique comme solution pratique pour rendre l’éducation plus accessible et abordable pour toutes les familles.

Ensuite, au regard des difficultés que les huit millions d’enfants sans actes de naissance dénombrés dans la région de l’Est rencontrent, le SDF pense pouvoir apporter la solution. Le parti entend faire de la délivrance des actes de naissance l’obligation du gouvernement et non le fardeau des familles en difficulté. Pour ce qui est du retard de délivrance des cartes nationales d’identité qui touche environ 12 millions de Camerounais, le SDF propose une autre solution. « Nous amènerons la délivrance des cartes d’identité dans chaque mairie, brisant ces murs qui divisent notre société », déclare Joshua Osih.

Dans le même sens, face à l’injustice sur l’accès à la terre marquée par la dépossession abusive des terres aux communautés, l’impossibilité pour des individus d’y avoir accès, le parti politique veut y mettre fin. Par ailleurs, la formation politique propose une fonction publique qui sert les usagers, où les salaires sont équitables. Une équité qui concerne les fonctionnaires, mais aussi les agriculteurs, les commerçants et les travailleurs indépendants.

Enfin, pour 2025, face au leadership défaillant qui cause 700 mille déplacés dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, qui perturbe de nombreuses vies et déchire les économies, Joshua Osih et ses militants ne restent pas indifférents. Ils proposent la résolution de la crise via « le dialogue, la justice et les actions concrètes ». Le SDF dit s’engager à transformer l’économie de manière à « créer des opportunités pour que chaque Camerounais mène une vie digne ». Tout cela constitue pour le député et président du parti, la construction d’un mouvement pour le changement.