Cameroun : Ferdinand Ngoh Ngoh préside une réunion de réconciliation entre Samuel Eto’o et Narcisse Mouelle Kombi

Le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République a réuni autour de la table le ministre des Sports et le président de la Fédération camerounaise de football.

Sans tambours ni trompettes, la présidence de la République a servi de cadre à une réunion de réconciliation entre Samuel Eto’o fils président de la Fecafoot et Narcisse Mouelle Kombi, Minsep. Ce sont les photos prises lors de cette rencontre qui, en faisant le tour de la Toile, ont alerté l’opinion. Les images présentent le ministre d’Etat Sgpr Ferdinand Ngoh Ngoh présidé une réunion à laquelle prennent part d’autres personnalités dont celles bien connues de la sphère sportive nationale. Le ministre chargé de Missions à la présidence de la République, Philippe Mbarga Mboa, ancien ministre des Sports, le ministre directeur adjoint du Cabinet civil Oswald Baboke, le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi, ont pris part à cette rencontre.

Les différentes personnalités se parlent dans un contexte de sortie de crise entre le ministre des Sports et de l’Education physique et la Fédération camerounaise de football. Les deux institutions ont affiché des désaccords au sujet de la gestion de la sélection nationale de football A depuis avril dernier. D’abord par la désignation de deux équipes d’encadrement technique, la crise s’est manifestée par l’organisation des quatre derniers matchs des Lions, le choix des stades en vue des matchs que le Cameroun devait accueillir.

Au plus profond de la crise, l’intervention du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngute a contribué à apaiser le climat. L’harmonie entre le Minsep et le président de la Fecafoot lors de la clôture de la saison sportive le 29 septembre dernier a montré l’évolution vers la paix. La composition d’un staff technique, administratif et médical unique intervenu le 1er octobre renforce le climat d’apaisement. Ce staff réaménagé serait le fruit de la rencontre tenue à la présidence de la république.

La tenue de cette rencontre vient donc consolider le retour à la paix. Laquelle marque le début d’une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la politique sportive au Cameroun. Le Minsep et la Fecafoot sont, au sortir de la réunion, face à leurs missions respectives de développer le football camerounais au plan du jeu et au plan des infrastructures. La synergie entre les deux vise à entretenir les infrastructures sportives, à préparer la jeunesse en vue des compétitions sportives et à engranger des victoires aux compétitions internationales.