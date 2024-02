Cameroun-financement : Proparco octroie 13 milliards F à Société Générale pour soutenir les PME

Cette nouvelle collaboration entre les deux entités permettra de renforcer l’inclusion financière et la bancarisation des petites et moyennes entreprises camerounaises.

Proparco renouvelle son soutien à Société Générale Cameroun à travers une garantie de portefeuille ARIZ de 13 milliards F (20 millions d’euros) afin de soutenir les PME camerounaises pour une économie durable et résiliente.

Le programme de partage de risques ARIZ du Groupe AFD (Agence française de développement) contribue à améliorer l’accès au financement des très petites, petites et moyennes entreprises locales, qui ont bien souvent des difficultés à répondre aux garanties demandées par des institutions financières.

La garantie ARIZ permet ainsi aux banques de réduire le niveau de sûreté exigé, en partageant le risque de crédit, et d’être accompagnées dans le développement de leurs offres de financement dédiées aux PME. Ce programme est une traduction concrète de l’initiative Choose Africa lancée et déployée par Proparco depuis 2019 afin d’accompagner la révolution de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Afrique.

Selon Proparco, cette nouvelle garantie de portefeuille permettra d’accompagner les clients PME de Société Générale Cameroun, en priorité dans des secteurs à fort impact économique tels que les transports, l’industrie ou le commerce, dans leur dynamique de croissance.

Ces mesures permettront ainsi de créer et de maintenir des emplois tout en soutenant plus de 250 entreprises locales. Elle contribuera en outre aux ODD 1 (Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde), ODD 8 (Travail décent et croissance économique) et 10 (inégalités réduites).

« Proparco se félicite de cette nouvelle collaboration avec Société Générale Cameroun, partenaire de longue date du Groupe AFD, et cela, au bénéfice des PME camerounaises. Cette nouvelle collaboration permettra de renforcer l’inclusion financière et la bancarisation des petites et moyennes entreprises. En soutenant leur développement grâce à notre partenaire Société Générale Cameroun, nous traduisons en action les ambitions portées par Proparco dans le cadre de sa nouvelle stratégie 2023-2027 en matière de soutien à l’entrepreneuriat et de réduction des inégalités socio-économiques », se réjouit Mehdi Tanani, Directeur régional de Proparco pour l’Afrique centrale.

Pour Sterghios Dassarecos, Directeur Général de Société Générale Cameroun, « Cette nouvelle garantie ARIZ permet d’accompagner des entreprises dont l’apport à l’économie camerounaise est essentiel, par leur nombre, leur diversité et leur immersion dans le tissu productif. Elle matérialise le positionnement de Société Générale Cameroun en tant qu’acteur majeur du soutien à l’économie du pays depuis six décennies ».