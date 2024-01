Cameroun-Football : Dynamo et Coton conservent leur maillot jaune

Au terme de la 14e journée de la MTN Elite 1, disputée ce week-end, les deux clubs ont réussi à éviter la défaite.

Dynamo de Douala, leader de la poule A s’est rendu ce week-end à Mbouda pour y affronter Bamboutos de Mbouda. Dans un stade plein à craquer, le 12ème homme a eu tout ce qu’il fallait pour mettre la pression sur les Léopards. Une pression que le club de la capitale économique a su contenir. Au coup de sifflet final, le score au tableau d’affichage était de 0-0. C’est ce même score qui séparait durant cette 14e journée de la MTN Elite 1 l’AS Fortuna de PWD de Bamenda.

Dans autres matchs de la poule A, Astres, a été battu 0-2 par Colombe du Dja et Lobo, avec des buts d‘Eric Mefoe et d’Edzimbi. L’Union de Douala, en revanche, a su résister aux tirs de canon du kpakum (Canon de Yaoudé) et leur plutôt en a infligé un grâce à Cédric Mayada. Au final, Union 1 Canon 0, ce qui a mis fin à la série d’invincibilité de Canon qui restait sur sept matches consécutifs sans défaite. Le long voyage de l’Aigle royal de la Menoua à Garoua n’a pas empêché à l’oiseaux de Dschang club de voler plus haut que Gazelle, 0-2.

Dans la poule B, Fovu et Victoria nous ont proposé une floraisons de buts dans leurs matches respectifs. Fovu 3-1 Azur, Apejes 2-3 Victoria United. UMS de Loum et Young Sport Academy se sont inclinés 0-1 face à Coton Sport de Garoua et Stade Renard de Melong.

Classement après la 14ème journée: