Cameroun-Frais de scolarité : le Minesec instaure l’attribution d’un matricule unique aux élèves

L’innovation est introduite dans le système de règlement des frais de scolarité des élèves de la sixième en terminale dans les établissements scolaires relevant des enseignements secondaires.

Du nouveau dans le paiement électronique des frais de scolarité au Cameroun. Le ministère des Enseignements secondaires et les opérateurs de transaction mobile d’argent ont mis sur pied un système d’attribution d’un matricule unique à chaque élève dès son entrée en classe de 6è. L’apprenant inscrit dans un établissement scolaire public ou privé utilisera ce matricule unique durant son parcours au cycle secondaire. L’innovation a été développée pour venir à bout des difficultés auxquelles font face les parents et élèves au moment du règlement des contributions exigibles et frais des examens.

Dans un contexte marqué par la distraction des fonds constatée dans certains établissements scolaires, autres cas de fraudes, l’insécurité marqué par l’arnaque, les longues procédures, une nouvelle plateforme voit le jour. Le nouveau système va offrir certains avantages. Il va permettre aux usagers et aux administrations de réduire les procédure, d’améliorer la traçabilité des fonds. La nouvelle plateforme appelée « cartescolaire.cm » permettra aussi d’identifier les élèves une fois qu’ils font leur entrée aux enseignements secondaires. Le système a été présenté au cours de la réunion d’évaluation du système de paiement des frais de scolarité le jeudi 1er août à Douala. La rencontre à laquelle ont pris part les autorités administratives et les opérateurs de téléphonie mobile s’est déroulée sous la présidence du ministre des Enseignements secondaire Pauline Nalova Lyonga.

Le système de matricule unique sera fonctionnel dès le début de l’année scolaire 2024-2025. En attendant son lancement, le ministre des Enseignements secondaires a suspendu le paiement des frais exigibles dans les établissements scolaires. A un mois de la rentrée scolaire, les transactions ne vont pas tarder à reprendre.