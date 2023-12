Cameroun : Francis Ngannou fait parrain des jeux nationaux du sport scolaire

C’est après avoir été reçu en audience en fin de semaine dernière par le ministre de la Jeunesse que cette désignation de l’athlète a été confirmée.

« Votre considération me va droit au cœur. C’est un plaisir pour moi d’être le parrain d’un projet qui encadre les jeunes. » a déclaré Francis Ngannou. Des propos tenus à la sortie d’une audience que lui a accordé le ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique, Mounouna Foutsou. Ceci c’était quelques heures avant le coup d’envoi de la toute première édition des Jeux nationaux du sport extrascolaire (Jenaseco).

Et c’est justement à cet effet que la rencontre entre les deux personnalités a eu lieu. Il était question pour le membre du gouvernement de remettre la lettre officielle de désignation et un diplôme d’honneur et de reconaissance afin d’honorer le boxeur pour son implication dans l’organisation de la Jenaseco.

La compétition qui regroupe environ 2000 jeunes venus de 10 régions va s’achever le 22 décembre prochain. Son thème pour cette édition est : « Développement des clusters sportifs : enjeux et opportunités pour l’autonomisation de la jeunesse. »

Pour Francis Ngannou, promoteur du self-believing, « Il est important d’avoir foi en soi. Tous nos projets sont possibles. Il faut y croire, s’exercer et le reste viendra avec le temps. »