Cameroun : Françoise Mbango initie les jeunes aux métiers du sport

La double championne olympique organise, du 24 octobre au 6 novembre 2024 à Yaoundé, un camp de formation et de découverte des métiers du sport, destiné à 54 jeunes.

À travers sa fondation, l’Africa Jump Foundation, Françoise Mbango a lancé cette initiative visant à présenter aux jeunes les nombreuses carrières liées au sport. Les modules de formation incluent des thématiques sur le sport et l’employabilité. Elle souligne que ce projet répond à un constat, les métiers du sport restent un domaine largement sous-exploité au Cameroun. Selon elle, l’idée que le sport se limite à une simple activité physique est répandue, ce qui est regrettable.

« Quatre ans après l’ouverture de l’Institut de formation de sports et de l’Éducation Françoise Mbango, j’ai réalisé que de nombreux jeunes passionnés de sport ignorent les métiers qui y sont associés », explique-t-elle. « Même au sein du monde sportif, beaucoup ne connaissent pas les opportunités professionnelles disponibles. »

Les participants auront accès à diverses formations, regroupées en deux catégories. Notamment les activités pratiques ; Rugby, Basketball, Handball, Football pour les sports collectifs. L’athlétisme, le judo, la lutte, le tennis de table, la danse et le sport pour tous, pour les sports individuels.

Sur le plan théorique, les apprenants seront édifiés sur l’anatomie, la physiologie, la psychologie, le droit du sport, la sociologie du sport, le management du sport et le marketing entre autres.

Lors de la cérémonie de lancement, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tchiroma Bakary, a salué l’esprit de combativité et la détermination de Françoise Mbango. « Pour atteindre un tel niveau d’excellence, il faut une volonté et une conviction incroyables. Françoise a dû concourir dans des conditions amateurs contre des nations qui investissent massivement dans le sport. Elle a fait flotter notre drapeau à deux reprises, et notre hymne national a retenti grâce à elle. »

Françoise Mbango est convaincue que le sport ne doit pas être perçu comme un domaine réservé à ceux qui n’ont pas un parcours académique solide, mais plutôt comme une véritable niche d’emploi.