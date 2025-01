Cameroun : grève des enseignants du supérieur annoncée dès ce 06 janvier

Le Syndicat national des enseignants du supérieur a annoncé la reprise dès ce lundi du débrayage au sein des campus universitaires.

La décision fait suite à la tenue d’une réunion du bureau exécutif national dudit syndicat le vendredi 03 janvier 2025 en visioconférence. Au cours de cette rencontre, les membres du bureau ont déploré le défaut de paiement intégral de la dette due par le gouvernement aux enseignants, malgré les assurances données par le ministre des Finances.

Ils regrettent la discrimination constatée dans le traitement de l’allocation spéciale pour la modernisation octroyée aux enseignants. Le Synes regrette ainsi que la 3è tranche de cette allocation ne soit pas encore payée en totalité et que la quatrième tranche due depuis le 31 décembre 2024 ne le soit pas non plus.

Pour ces motifs, le regroupement syndical soutient que les conditions de travail ne sont pas réunies pour obliger les enseignants à être à leurs postes de travail dès ce 06 janvier marquant la reprise des cours après la suspension relative aux fêtes de fin d’année. Le syndicat a ainsi invité les enseignants à observer une cessation de toutes leurs activités dès ce jour et jusqu’au paiement intégral de la dette académique et des tranches d’allocations dues. Cette une nouvelle phase du débrayage qui s’ouvre à la suite de la suspension d’une autre qui venait d’avoir lieu.