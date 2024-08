Cameroun : Hervé Bopda est libre

L’homme d’affaires accusé d’être « prédateur sexuel » et inculpé pour « viol » et « menaces » bénéficie d’une liberté sous caution.

L’homme d’affaire Hervé Bopda, dénoncé en janvier dernier sur les réseaux sociaux comme « prédateur sexuel » et interpellé par des autorités le 31 janvier est en liberté depuis le 19 août. Il aurait été aperçu le 21 août dans un quartier de la ville de Douala en compagnie d’autres personnes appartenant à son cercle d’amis et connaissances. Lors de son interpellation, le public, les réseaux sociaux et les présumées victimes anonymes l’ont accusé de « viol », « séquestration », « enlèvement », « sodomie », « menace à l’arme ».

Inculpé de « viol aggravé » selon Rfi, il a été placé en détention provisoire le 29 février 2024. Trainé devant le tribunal militaire en raison des accusations de l’usage de l’arme à feu pour menacer des victimes, la juridiction s’est dessaisie pour incompétence. Le tribunal de grande instance du Wouri qui a pris le relai s’est à son tour déclaré incompétent avant de transférer l’affaire au tribunal de première instance de Douala, a informé Jeune Afrique.

Entre temps, Hervé Bopda aura passé un mois dans les cellules de la police judiciaire du Littoral avant d’être placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de New Bell le 29 février 2024. Son avocat a introduit une demande de liberté provisoire. Mais jusqu’au 18 août, la juridiction n’a pas accordé la liberté au détenu. Il aura passé six mois de détention avant d’être remis en liberté provisoire le 19 août dernier. Pour la suite de l’affaire, Hervé Bopda devra comparaitre libre.