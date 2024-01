Cameroun : Hervé Bopda porte plainte pour diffamation

Accusé d’agression sexuelle, séquestration entre autres par plus de 70 plaignants sous anonymat, le présumé agresseur saisit la justice.

Rebondissement dans l’affaire Hervé Bopda. Alors que l’opinion publique encourage les victimes qui se plaignent depuis le 19 janvier 2024 d’aller porter plainte contre le nommé Hervé Bopda, le présumé agresseur porte plainte contre inconnu pour diffamation. Me Donald Narcisse Djitchoua et Me Ruth Ndoumbe Manga, tous conseils de Fodouop Bopda Hervé Noël, « homme d’affaire demeurant à Douala, quartier Bonapriso » selon la plainte adressée au Colonel Commandant de la Légion de la gendarmerie de Douala, portent plainte contre inconnus pour diffamation par voie de communication électronique… »

Le vendredi 19 janvier 2024, aux environs de 19 heures, le plaignant a reçu l’information d’une connaissance, l’informant de ce que « son nom et sa personne font l’objet de lynchage dans le réseau social Facebook« , lit-on dans la plainte datée du 23 janvier 2024. La plainte demande « d’ouvrir une enquête contre inconnus, ainsi que contre les lanceurs d’alertes auteurs des publications déplorées. Aussi, les identifier et les dire atteints et convaincus des infractions susvisées« .