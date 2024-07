Cameroun : Ils meurent lors d’une compétition de natation

Les deux jeunes hommes, âgés de 18 et 20 ans, qui vivaient au quartier Bessengué, se sont noyés mardi dernier.

C’est une forte pluie qui s’est abattue sur la ville de Douala le 09 juillet dernier. Deux jeunes hommes, dont l’un était venu de Yaoundé en vacances, habitaient le quartier Bessengué de la capitale économique ont profité de la météo pour se lancer le défi afin de connaitre les meilleurs nageurs. Un défi qui allait finir par les arracher à la vie.

Vers 11 heures, alors que la pluie cessait, ils ont décidé d’aller s’affronter, raconte un habitant du quartier. « Ils m’ont dit qu’ils allaient faire une compétition de natation », raconte une femme qui avait été secourue par l’un des garçons quelques heures avant la tragédie.

Un autre habitant a expliqué qu’ils ont nagé une première fois et sont sortis de l’eau. Ensuite, ils ont décidé de se défier à nouveau : « le premier est entré à un certain moment, puis l’autre a demandé de l’aide, le premier est revenu le chercher et c’est ainsi qu’ils se sont noyés ».

Les sapeurs-pompiers arrivés sur place n’ont pu récupérer qu’un seul corps.