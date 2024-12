Cameroun : imbroglio autour de la libération de 16 mamans retenues à l’hôpital gynéco de Yaoundé

Alors que le ministère de la Santé publique attribue l’acte de clémence à Malachie Manaouda, le président du conseil d’administration de Renaprov Finance SA, le pasteur Emmanuel Noël Bissaï, se revendique cet acte de bienfaisance.

Des mamans âgées de 15 à 17 ans étaient bloquées à la maternité de l’hôpital gynéco obstétrique et pédiatrique de Yaoundé pour défaut de moyens pour payer les factures de l’accouchement. En bienfaiteur, le président du conseil d’administration du consortium Renaprov finances SA a réglé les factures, permettant aux 16 mamans de recouvrer la liberté. Certaines ont passé plus de trois mois à l’hôpital. Pour l’ensemble, elles devaient à la formation sanitaire des montants allant de 100 000 à 500 000 francs CFA. Pour rallier leurs familles, le donateur a aussi payé le transport aux bénéficiaires, a-t-on appris ce jour, de nos confrères de Royal FM.

Or, le 04 décembre 2024, une publication faite sur la page Facebook du ministère de la Santé publique indique que le ministre a volé « au secours des patientes en détresse » à l’hôpital gynéco obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Selon la publication, le membre du gouvernement a demandé au personnel de la formation sanitaire de libérer une vingtaine de « femme enceintes et allaitantes en situation financière précaire retenues depuis plusieurs semaines au sein de HGOPY ». Ce qui suscite une interrogation, celle de savoir qui a donc libéré ces femmes ?

Tout compte fait, au moment de leur libération à l’hôpital, le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda y était en visite. C’était à l’occasion de l’installation du nouveau directeur général de l’hôpital, le Dr CHE Kingsley NSOH, nommé par décret présidentiel du 25 novembre 2024. A ces femmes, le ministre a recommandé d’épargner de l’argent lorsqu’elles sont enceintes pour préparer l’accouchement et surtout pour payer les factures à l’hôpital. Il en a profité pour parler des avantages de la Couverture santé universelle destinée à alléger la prise en charge des femmes enceintes dans les formations sanitaires.