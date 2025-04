Cameroun-insalubrité : le ministre Ketcha Courtes donne des injonctions au maire de Yaoundé

Le ministre de l’Habitat et du Développement urbain enjoint le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, de donner quitus à la société Hysacam de lancer le ramassage des ordures.

Dans une correspondance en date du 28 mars dernier, le ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtes, demande au maire de la ville de Yaoundé de notifier sans délai l’ordre de service de commencer des prestations à l’entreprise Hysacam. Le ministre précise que Luc Messi Atangana a signé le marché de prestation au profit de ladite société le 03 mars dernier. Le membre du gouvernement demande aussi au super maire de mobiliser Hysacam par ordre de service provisoire dans les communes de Yaoundé 3 et 6 dont la situation est devenue intenable. Situation l’obligeant à prescrire une opération spéciale de nettoyage de trois jours depuis le 27 mars.

En effet, dans un communiqué, le Minhdu annonce avoir mobilisé l’entreprise Hysacam depuis le 28 mars 2025 pour une opération spéciale de nettoyage de 72 heures. Cette opération permettait d’éradiquer 42 points d’insalubrité dans ladite commune. L’opération était destinée à pallier la situation d’insalubrité aggravée dans la commune après que le Minhdu a accompagné Hysacam et Thyclof, les deux principales entreprises de collecte d’ordures pour stabiliser la situation dans les autres communes au mois de février dernier. L’intervention du ministère a alors permis de débarrasser la ville de plus de 33 000 tonnes de déchets.

Au mois de juillet 2024, le même département ministériel a, dans le cadre de son opération « Coup de poing », permis de faire respirer la capitale assiégée par des ordures. L’opération a facilité la collecte de pus de 12 000 tonnes de déchets et l’éradication de près de 100 tas de dépotoirs sauvages dans les rues, les marchés, et les abords des hôpitaux à Yaoundé. Le ministre a ajouté à cela, des actions de sensibilisation pour pérenniser des acquis. Célestine Ketcha Courtes est intervenue dans le contexte d’absence de contrat avec Hysacam et Thyclof ainsi que le défaut de paiement de leurs prestations antérieures. Cependant, la situation n’a pas duré. Le Minhdu, face à l’état insalubre de la ville au lendemain des fêtes en début d’année, a engagé des actions urgentes pour sauver la capitale des immondices en février dernier.

Face à cette instabilité dans la pré-collecte, la collecte des ordures à Yaoundé, le ministère présente une solution durable à court terme. Le ministre met une enveloppe budgétaire de 1 milliard 50 millions de francs CFA pour l’aménagement en 2025 des zones de regroupement des déchets dans les sept communes de la ville de Yaoundé ; la construction de trois refuges dont un au marché Mokolo, 1 au marché Etoudi et un au niveau d’Ahala-Barrière. Le projet prévoit aussi la construction de deux abris bacs dont un au centre-ville et un à l’hôtel de ville de Yaoundé.