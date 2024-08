Cameroun-Insécurité : les « microbes » attaquent de nouveau à Douala

Des habitants du quartier Newbell ont été la cible des attaques de malfrats opérant en groupe le mardi 30 juillet 2024.

Des jeunes armés de couteaux, de machettes et d’autres objets dangereux ont semé la panique au quartier Newbell mardi dernier. Ils ont fait irruption dans certaines rues, s’attaquant aux habitants et aux commerces. Agissant en toute brutalité, ils ont agressé et blessé des personnes, détruit des espaces de vente, emportant des marchandises, des appareils électroniques en particulier des téléphones portables et des ordinateurs. Certains habitantes témoignent avoir été traumatisées au passage de ces jeunes armés.

Les forces de sécurité ont effectué une descente sur les lieux où ils ont opéré et promettent aux populations de rechercher et d’interpeller les présumés malfrats.

L’attaque de mardi dernier est un signe que le phénomène de microbes n’est pas éradiqué dans la ville de Douala. Combattus depuis plusieurs années, ces groupes d’agresseurs sont affaiblis, disparaissent mais réapparaissent plus tard. En novembre et décembre 2023, plusieurs quartiers de la capitale économique ont reçu la visite inopinée de ces personnes armées.

Le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua et l’ancien préfet Benjamin Mboutou avaient tenu des réunions de crise avec leurs collaborateurs administratifs et des forces de maintien de l’ordre, pour prendre des mesures permettant de démanteler ces gangs de malfrats. Plusieurs membres de ces groupes ont alors été arrêtés puis conduits dans unités de police et de gendarmerie.

En août et septembre 2022, les microbes ont mené des incursions dans des quartiers Ndogbong, Ange Raphaël, Bali, ou encore Ndokoti. La réaction des éléments des forces de sécurité a conduit à l’arrestation de certains microbes pour que la paix revienne.