Cameroun : interdiction des débats sur la santé du chef de l’Etat, Jean-Michel Nintcheu s’en prend à Paul Atanga Nji

Le député de la nation a réagi à la correspondance du ministre de l’Administration territoriale adressée aux gouverneurs de régions aux fins de veiller à la diffusion des débats sur l’état du président Paul Biya.

Jean-Michel Nintcheu, député dénonce la décision du ministre de l’Administration territoriale interdisant la diffusion des débats sur la santé du président de la République Paul Biya. L’homme politique proche de l’opposant Maurice Kamto a signé une déclaration le 10 octobre, lendemain de la publication de la lettre du ministre. Dans sa déclaration, le président du FCC soutien que le ministre de l’Administration territoriale n’est pas un organe de régulation des médias. Il n’est « ni le ministre de la communication, ni le Conseil national de la communication ». De plus, sa décision tend à méconnaitre le droit à l’information des citoyens.

« Le droit à l’information et la liberté d’expression sont consacrés par la Constitution de la République et les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun. Le président de la République est une institution nationale – qui appartient par conséquent à tous les Camerounais- et non le patrimoine personnel de M. Atanga Nji. De ce fait nos compatriotes ont le droit de savoir où il se trouve ainsi que son état de santé », insiste le parlementaire.

Pour tenter de recadrer le patron de la territoriale, l’opposant revient sur quelques faits pour mettre le ministre face à ses responsabilités. Il convoque entre autres la « gestion catastrophique du riz de Orca » en période de Covid-19. Enfin, « M. Atanga Nji gagnerait à s’occuper uniquement de ses attributions et prérogatives ministérielles dont il n’est de secret pour aucun esprit rationnel qu’il a du mal à les assumer », conclut Jean Michel Nintcheu.