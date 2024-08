Cameroun : Joseph Antoine Bell célèbre ses 70 ans

Le 70ème anniversaire de l’ancien footballeur camerounais sera marqué par des actions sociales en faveur de la jeunesse de son pays.

L’Initiave Jab70, c’est le nom de baptême donné par l’icône camerounaise pour célébrer avec la grande famille de ses amis, sa 70ème bougie au Stade Mbappé Leppé de Douala. « Je ne savais pas que ça arriverait. J’aurai 70 ans le 08 octobre 2024. Et je pense que ça mérite un temps d’arrêt », annonce en surprise Joseph Antoine Bell au cours d’un dîner avec des dirigeants d’entreprises ce mercredi 28 août dans la cité capitale économique. Une célébration des décennies d’existence pour le musicien dans l’âme qu’a été le président du comité d’orientation de l’Office national des infrastructures et équipements sportifs (Onies) du Cameroun, en concert de musique gratuit à ses amis et aux jeunes dans la ville de Douala. L’Initiative Jab70 vise aussi à soutenir 70 jeunes étudiants ingénieurs des deux sexes, parmi les plus méritants et les plus démunis, originaires des dix régions administratives du Cameroun.

« Ça sera une très belle surprise pour eux. Nous sommes contents par avance de pouvoir tenir la main à des jeunes », fait savoir l’ancien gardien de but des Lions indomptables Joseph Antoine Bell. L’action sociale trouve une appréciation favorable auprès de la plus importante classe de leaders d’entreprises installées dans la ville de Douala. « La surprise ce soir, c’est Jojo (Joseph affectueusement, Ndlr) qui joint l’utile à l’agréable. Il faut une petite pause à sa 70ème année d’existence ici-bas. Il a un projet noble. J’y adhère. Et très rapidement, on va le concrétiser avec toutes les bonnes volontés et les amis de Jojo », déclare Dr Fritz Ntonè Ntonè, président du conseil d’administration des Aéroports du Cameroun (ADC).

C’est le même sentiment aussi chez d’autres amis de M. Bell qui se recrutent dans le secteur privé. « Quand j’entends 70 ans et que je vois Jojo, je me dis que j’aimerais aussi avoir cet âge et être aussi fringant que lui. C’est une fierté de pouvoir être présent lors de ses 70 ans parce que je m’y projette aussi. Je serai présent à son anniversaire », affirme Emmanuel Wafo. « Les 70 ans sont ceux ceux de mon frère et ami. Je suis très heureux; ça va très bien se passer. On attend le grand jour », s’impatiente Gabriel Kondo, chef d’entreprises.

Aux dernière nouvelles, toutes les dispositions ont déjà été prises auprès de l’Onies, afin que le Stade Mbappé Leppé de Douala soit prêt pour souffler en famille la 70ème bougie de Sa Majesté Joseph Antoine Bell.