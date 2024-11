Cameroun-Kribi : décès soudain d’une enseignante dans sa classe

Le drame s’est produit ce mercredi 27 novembre 2024 dans une école située dans la ville de Kribi, région du Sud.

Des élèves et des enseignants de l’Ecole publique d’application de Kribi Centre ont vécu ce matin le décès de Mme Ndiba Michelle. L’enseignante de la classe de CE2 groupe 1B s’est écroulée dans sa classe aux environs de 7h30 alors qu’elle venait à peine de démarrer sa journée de travail. A son arrivée à l’école plus tôt, l’enseignante n’a présenté aucun signe pouvant présager un mauvais état de santé, ou un malaise, ont affirmé certains de ses collègues approchés.

Pour le moment, les causes de son décès ne sont pas encore connues. Son corps a été transporté et gardé à la morgue de l’hôpital régional annexe de Kribi. A l’établissement, l’ambiance reste morose depuis la survenue de son décès. Les élèves, enseignants et autres personnes présentes ont tenu à rendre hommage à l’enseignante qui s’en va de manière soudaine.