Cameroun : la compagnie Leader Voyages suspendue pour 15 jours suite à un accident mortel

La décision est du ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, qui en informe le public par voie de communiqué.

La compagnie écope de la suspension de 15 jours suite à l’accident survenu le 27 novembre 2024 sur la nationale n°4 lieu-dit Ngong-Dzibi. Accident impliquant un véhicule Hiace appartenant à Leader Voyages et un camion benne. Le bilan dudit accident fait état de sept morts et 13 blessés. Selon le ministère des Transports, cet accident serait consécutif au non-respect de la limitation de vitesse et à un dépassement dangereux effectué par le conducteur du véhicule Hiace.

Au regard de ces causes, le ministre suspend la compagnie Leader Voyages de l’exploitation des services de transports routier interurbain pendant une période de deux semaines. Pour les mêmes motifs, il suspend, pour une durée d’un an, le permis de conduire appartenant à M. Bodo Emeran conducteur du véhicule au moment des faits.

Le ministre contraint la compagnie d’installer un système de sécurisation optimal des passagers sur tous ses bus ; de faire la visite médicale d’aptitude à la conduite, un recyclage en conduite défensive ; de régulariser la situation technico-administrative de l’ensemble des terminaux et matériels roulants.