Cameroun : la Nasla forme les agents de la police municipale

L’école nationale d’administration locale a ouvert ses portes aux agents de sécurité publique des mairies, communément appelées « Awara ».

Entre décès, bagarre et autres incidents, les relations entre la police municipale et les citoyens ont été marquées par des tensions ces dernières années. Beaucoup les accusent de violence, de brutalité et de corruption. Face à cette situation, il est apparu important de fournir un cadre de formation à ces agents, accusés de manquer de formation. Eux qui sont impliqués dans la mise en œuvre des politiques des mairies, notamment dans le maintien de l’ordre et la collecte des impôts.

C’est dans cette optique que l’école nationale d’administration locale (Nasla) a accueilli sa première vague de policiers municipaux. L’objectif est de les former aux notions de maintien de l’ordre public, de gestion des libertés publiques, d’assistance et de protection des citoyens.

Selon le ministère de la Décentralisation et de l’Administration locale, c’est l’occasion pour les policiers municipaux de se familiariser avec le droit et les règles d’éthiques qui régissent leur profession. Le programme sera officiellement lancé par le ministre de la Décentralisation et de l’Administration locale, Gaston Eloundou Obam le 10 juillet.

L’exercice de la police municipale au Cameroun est régi par le décret présidentiel n° 2022/35 du 9 août 2022, qui définit les objectifs de la police municipale comme : maintenir le bon ordre, la sécurité, la tranquillité, la sûreté, la salubrité publique sur le territoire de la commune ou de la mairie, assurer la sécurité et la commodité de passage dans les rues, les quais, les places publiques et les routes notamment. En outre, le transport, l’inhumation et l’exhumation des corps ainsi que le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières.