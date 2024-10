Cameroun : la présidence ordonne le déblocage de 61,6 millions pour la réhabilitation des ponts à Massock Songloulou

Le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République a donné instruction au ministre des Finances de débloquer les fonds en urgence.

Les villages coupés du reste de l’arrondissement de Massock-Songloulou dans le département de la Sanaga-Maritime sont au centre des préoccupations. Pour rétablir la mobilité sur les axes paralysés, le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, ordonne le déblocage d’une enveloppe de 61.603.954 francs CFA. L’instruction donnée au ministre des Finances Louis Paul Motaze vise à réhabiliter en urgence les ponts endommagés dans l’arrondissement de Massock Songloulou. Ces ponts ont cédé suite aux fortes pluies enregistrées dans cette localité et sur l’ensemble du département.

Sur le terrain, au moins 13 ponts et des buses métalliques ont été emportés par des eaux. Les autorités locales ont tenu des réunions pour évaluer la situation. Avec les forces vives, elles ont commencé à rétablir la circulation à certains endroits en posant des ponts forestiers. Le week-end dernier, le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, a effectué une descente dans la circonscription pour apporter son soutien à la réhabilitation des ouvrages. Le membre du gouvernement a donné une contribution de 15 millions de francs Cfa pour la réhabilitation du pont sur la rivière Ngwei dans le village Logpagal. Il a alors annoncé qu’au cours de cette année 2024, tous les ponts endommagés seront réhabilités. En 2025, certains seront construits en matériaux définitifs pour assurer à Masock Songloulou une bonne communication avec le reste du département.

Mais, dans la Sanaga-Maritime, Massock Songloulou n’est pas le seul arrondissement impacté par les pluies diluviennes survenues entre le 10 et le 17 septembre derniers. Les arrondissements d’Edéa II et Ngambè ont aussi enregistré des dommages sur les voies publiques suite à ces précipitations. L’on y a aussi enregistré la destruction d’une série de ponts semi-définitifs et forestiers, des buses métalliques et forestières. Au total, 25 villages des trois arrondissements y compris Massock Songloulou sont coupés du reste du monde.

La collecte des données effectuée par le délégué départemental des Travaux publics de la Sanaga-Martime a permis d’évaluer le coût des travaux à réaliser à deux milliards neuf cent soixante quatorze millions deux cent trente six mille six cent soixante-dix-neuf (2.974.236.679) francs CFA. Ce montant est reparti en trois volets. Le premier, d’une valeur de 734.321.110 Fcfa, va à la réhabilitation des ouvrages. Le deuxième, d’un montant de 1.856.981.162 Fcfa est destiné aux voies d’accès. Les 382.934.407 Fcfa constituant le dernier volet iront à la réhabilitation des ouvrages au niveau des voies d’accès. Au regard de cette évaluation, beaucoup reste à faire.