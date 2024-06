Cameroun : l’abbé Julien Assiga Mvondo réapparait plus d’un mois après sa disparition

Le prêtre du diocèse d’Obala dont l’Eglise était sans nouvelle depuis le 15 mai dernier est réapparu. Le chancelier qui donne l’information ne précise pas où était passé le prêtre durant ce temps.

Un communiqué de la chancellerie du diocèse d’Obala informe l’opinion que l’abbé l’abbé Julien Assiga Mvondo est vivant. Le prêtre « a rencontré son évêque Mgr Sosthène Léopold Bayemi Matjei à Efok » le mercredi 19 juin 2024. Il a pris part aux obsèques de son regretté collègue l’abbé Albin Michel Awoua. « Nous remercions les proches, les amis et l’opinion publique pour la collaboration et l’attention constantes portées à cette affaires », peut-on lire.

Le 23 mai dernier, le chancelier du diocèse, l’abbé Maxime Trésors Mvilongo Ateba, a émis un avis de recherche alertant le peuple de Dieu et l’opinion de la disparition du prêtre, ainsi que de ses derniers mouvements. Après sa réapparition l’homme de Dieu est « sain et sauf ». « Nous nous réjouissons ». Le diocèse exhorte la communauté des fidèles à continuer de prier pour l’abbé « afin qu’il retrouve la joie et la sérénité d’être et de vivre parmi les siens », écrit le chancelier.