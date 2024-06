Cameroun : Landry Nguemo est mort

L’ancien international camerounais a rendu l’âme ce jeudi 27 juin 2024 des suites d’un accident de la circulation.

Un ancien Lion indomptable est tombé. Landry Tsafack Nguemo n’est plus. L’ancien milieu défensif né à Yaoundé le 28 novembre 1985 est décédé suite à un accident de la circulation survenu sur l’axe Yaoundé-Bafoussam. Son véhicule est entré en collision avec un camion au lieu-dit village Ngomo. Le footballeur et son chauffeur ont perdu la vie sur la route. Les deux corps sans vie ont été déposés à la morgue de l’hôpital AD Lucem d’Efok.

Avant de mettre fin à sa carrière en 2020, Landry Nguemo a défendu les couleurs nationales de 2006-2014. Il a été sociétaire des clubs Girondin de Bordeau, l’AS St Etienne, l’AS Nancy Loraine en France et à Akhisar et Belediyespor et Konyaspor en Turquie.

Formé à l’As Nancy Lorraine, il est footballeur professionnel à l’âge de 19 ans, deux ans après l’obtention de son baccalauréat. Avec l’équipe nationale, Les Lions Indomptables du Cameroun, il a été finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations en 2008. Il a aussi participé à la CAN 2010, à la Coupe du monde 2010 et à celle de 2014. Au sein des clubs, il a été vainqueur de la Coupe de la ligue en 2006, vice-champion d’Ecosse en 2010 et vainqueur de la Coupe de France en 2013.