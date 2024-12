Cameroun : le fichier électoral national contient 7,8 millions d’électeurs en 2024

L’information rendue publique ce 30 décembre 2024 est du directeur général des élections, Erik Essousse qui annonce la publication des listes électorales nationales.

La révision des listes électorales pour l’exercice 2024 prend fin de manière définitive. Après les inscriptions ouvertes le 02 janvier 2024 et clôturées le 31 août, les opérations de toilettage ainsi que le traitement des réclamations, les listes électorales nationales sont rendues publiques. Le directeur général des élections, Erik Essousse, informe les citoyens camerounais, les partis politiques, les administrations que ces listes sont désormais consultables. La consultation se fait auprès des antennes communales d’Elections Cameroon ou auprès des points focaux d’Elecam dans des représentations diplomatiques et consulaires du Cameroun à l’étranger.

Dans une communication, le directeur général publie aussi les statistiques des révisions des listes électorales pour l’exercice 2024. Selon le tableau statistique consulté, le fichier électoral national contient 7 845 622 électeurs au 30 décembre 2024, dont 7 818 822 électeurs enregistrés au Cameroun, 26 800 enregistrés à l’étranger. Ce fichier contient 4 207 957 hommes, 3 637 665 femmes, 2 607 321 jeunes, et 33 985 personnes handicapées. L’on note la diminution du nombre d’électeurs contenus dans le fichier électoral provisoire publié à la suite de la clôture des opérations d’inscription, lequel dépassait déjà 8,5 millions d’électeurs.

La publication de la liste électorale nationale est prévue par l’article 80 du code électoral. Selon cette disposition de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012, « le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre ». Au cours de l’année 2024 qui s’achève, l’on se souvient qu’un citoyen a porté plainte au directeur général des élections pour n’avoir pas publié la liste électorale nationale le 30 décembre 2024 en expliquant que « la liste électorale nationale » ne saurait devenir « les listes électorales nationales ».

Fidèles de la dénonciation, certains partis politiques, en particulier le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun pourront réagir à la suite de la publication de ces listes. Le 02 janvier prochain, le processus d’inscription sur les listes électorales va reprendre pour la dernière fois avant l’élection présidentielle d’octobre 2025. Les opérations de révision vont se poursuivre jusqu’à la convocation du corps électoral, si elle intervient avant le 31 août 2025.