Cameroun : le FMI autorise un décaissement de près de 45 milliards FCFA

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé le 03 juillet 2024 les sixièmes revues des accords au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC) en faveur du Cameroun.

Les sixièmes revues des accords au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC) en faveur du Cameroun ont été achevés hier. L’achèvement des revues des accords au titre de la FEC et du MEDC ouvre la voie à un décaissement immédiat de 55,2 millions de DTS (environ 72,7 millions de dollars, soit près de 45 milliards FCFA), ce qui porte le total des décaissements au titre des accords à 483 millions de DTS (644,6 millions de dollars).

Le conseil d’administration a aussi achevé la première revue de l’accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD). L’achèvement de cette revue met 34,5 millions de DTS (45,4 millions de dollars) à la disposition du Cameroun.

Le Conseil d’administration a approuvé la dérogation au non-respect de deux critères de réalisation concernant le plancher du solde budgétaire primaire non pétrolier à fin décembre 2023 et le plafond zéro continu pour l’accumulation de nouveaux arriérés de paiements extérieurs au motif que le non-respect était mineur et temporaire.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a approuvé une dérogation à l’applicabilité de quatre critères de réalisation à fin juin 2024, pour lesquels les données ne sont pas encore disponibles et dont rien n’indique qu’ils n’ont pas été respectés.

À l’issue de la réunion du conseil d’administration, Kenji Okamura, directeur général adjoint du FMI et président du conseil d’administration par intérim a fait la déclaration suivante.

« La croissance de l’économie camerounaise se poursuit malgré un environnement intérieur et extérieur difficile. En outre, même si les risques de dégradation continuent à prédominer, les perspectives à moyen terme du pays sont favorables ».

« Bien que les résultats dans le cadre du programme soutenu par le FMI aient été mitigés, les accords au titre de la FEC et du MEDC appuient les efforts déployés par les autorités pour préserver la stabilité macroéconomique et mettre en œuvre des réformes prioritaires afin de favoriser une croissance inclusive. Par ailleurs, les autorités sont engagées à mettre en œuvre des mesures correctives pour améliorer la performance du programme et pour accélérer les réformes », a-t-il ajouté.