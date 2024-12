Cameroun : le gouvernement annonce la baisse des prix du ciment

L’information est contenue dans un communiqué de presse signé ce 06 décembre 2024 par Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce.

Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre Camerounais du Commerce dans un communiqué signé ce jour annonce que, son Département ministériel et les Sociétés Cimencam et Cimfig sont convenus, à l’issue de longues concertations, d’une nouvelle baisse des prix des produits fabriqués par ces deux structures, qui prend effet à compter du 9 décembre 2024.

Cette nouvelle baisse intervient dans un contexte d’inflation générale. Elle sera sans doute perçue comme un soulagement A noter que la dernière baisse des prix du ciment au Cameroun date du 27 novembre 2023.

Les nouveaux prix, arrêtés d’accord parties, se présentent comme suit: en ce qui concerne la Société Cimencam, Ciment 32.5R Multix 4 300 F/sac de 50KG et à Yaoundé 4 600F/sac de 50kg. Soit une baisse de 150F/sac par rapport aux prix actuellement en vigueur sur le marché.Concernant le Ciment 42.5 R Robust, il sera vendu à 4 900F/ sac de 50kg à Douala et à 5 200F/sab de 50kg à Yaoundé, soit une baisse de 100F/sac de 50kg.

Pour ce qui est de la Société CIMFIG, basée à Fiquil, Ciment 32.5R Multix (au départ de Garoua) 5.200 Fcfa/sac de 50 kg. Pour ce qui est du ciment 42.5R Robust (au départ de Garoua) 6 200F/sac de 50kg. Ce qui correspond à une baisse de 100F/sac par rapport aux prix promotionnels en vigueur.

S’agissant des localités autres que Douala, Yaoundé et Garoua, les prix ci-dessus seront modulés en fonction des distances et des coûts de transport. Le Ministre du Commerce se félicite de cette nouvelle baisse des prix, qui intervient dans un intervalle d’une année et dans un contexte mondial global de renchérissement des coûts de facteurs et de résurgence des tensions inflationnistes.