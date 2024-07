Cameroun : le gouvernement ferme 171 établissements scolaires

L’arrêté a été signé par Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires.

Moins de deux mois avant la rentrée scolaire, le patron des enseignants secondaires signe un arrêté mettant hors de course 171 établissements scolaires sur le territoire national. L’arrêté fait suite au rapport de la brigade nationale de contrôle des établissements privés d’enseignement secondaire.

Les motifs de fermeture sont les suivants : défauts d’acte de création, défaut d’acte d’ouverture, absence de démarcation entre le primaire et le secondaire, fonctionnement sur un site d’emprunt et cadre non propice à l’activité scolaire.

Entre autres les établissements concernés sont : Collège Classique de Bonaberi, Bitame Lucia international college, Champion bilingual college, Cherub Bilingual college, collège privé Catholique de Bogo.

Dans les détails, 10 établissements ont été fermés dans la région de l’Adamaoua, contre 46 dans le Centre, 05 à l’Est, et 67 dans le Littoral. La région de l’Extrême Nord enregistre le nombre le plus bas des établissements touchés, avec 1 seul établissement touché. Les régions du Nord, du Nord-Ouest, de l’Ouest, du Sud et du Sud-Ouest, ferment respectivement, 5, 7, 12, 6, et 12 établissements.

« Sur l’étendue du territoire, certaines personnes, promoteurs ou se prévalent tels, font fonctionner des établissements scolaires en marge des dispositions légales et réglementaires. Cet état de choses entache le système éducatif camerounais et n’est pas à encourager », a souligné Gérard Essama Ngono, chef de ‘a brigade nationale de contrôle des établissements privés au ministère des enseignements secondaires dans CT.

Ces mesures arrivent au moment où le pays est encore sous le choc du taux de pourcentage de réussite au baccalauréat qui est extrêmement bas. En effet, on est quitté de 75,73% en 2023 pour tomber à 37,26% en 2024.