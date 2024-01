Cameroun : le gouvernement lance la semaine nationale du bilinguisme

Deux ministères en charge de l’éducation lancent les activités relatives à la semaine de promotion des deux langues officielles ce 29 janvier 2024.

La cérémonie de lancement des festivités marquant la 19è édition de la semaine nationale du bilinguisme a lieu ce jour à la place des fêtes de Bertoua, capitale régionale de l’Est. « Bilinguisme, vecteur de digitalisation des enseignements pour la promotion des valeurs civiques et morales dans un Cameroun pacifique et émergent », c’est le thème de le 19è édition. Pour lancer les activités, le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Enseignements secondaires chargé de l’Enseignement normal, Boniface Bayaola, séjourne dans la région de l’Est. Le gouverneur de la région Grégoire Mvongo l’y a accueilli le dimanche 28 janvier.

Après la cérémonie de lancement et jusqu’au vendredi 2 février prochain, le gouvernement et les acteurs de l’éducation vont mener des actions de sensibilisation. Ces dernières porteront sur l’importance de la pratique des deux langues officielles que sont le français et l’anglais au sein des établissements scolaires. Cette semaine qui se referme par la journée nationale du bilinguisme qui se célèbre chaque premier vendredi du mois de février, donne aussi l’occasion aux élèves de mener des activités dans leurs différents campus.

Consacrées par la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, les deux langues officielles (l’anglais et le français) sont héritées des puissances tutélaires de l’ONU, la Grande Bretagne et la France. Malgré la temps qui passe, la pratique de ces deux langues n’est pas la chose partagée de tous les Camerounais. La semaine nationale du bilinguisme est l’une des techniques permettant d’encourager les jeunes à pratiquer les deux langues. Dans certains établissements scolaires, la journée du mercredi est consacrée à la pratique du bilinguisme. Aussi, l’on note parmi les mesures, la création des établissements scolaires bilingues, l’instauration des cursus scolaires bilingues au secondaire. De même, l’Etat a procédé à la création le 23 janvier 2017, en pleine crise dite anglophone, de la Commission nationale pour la Promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Cependant, plusieurs Camerounais ont encore de la peine à utiliser les deux langues.