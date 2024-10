Cameroun : le gouvernement octroie 75 millions FCFA à l’Université de Buea

L’accord de partenariat a été signé entre le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat et le Recteur de l’Université de Buea.

75 millions FCFA en faveur de l’Université de Buea au bénéfice de la College of Technology. Un Accord de partenariat a été signé entre le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat et le Recteur de l’Université de Buéa avec pour objet de préciser les conditions et modalités d’accompagnement et d’encadrement par le Minpmeesa des activités d’incubation du College Of Technology de l’Université de Buea.

Il porte entre autres sur l’accompagnement technique, institutionnel et, le cas échéant, financier du Collège Of Technology; la promotion des activités d’incubation du College of Technology; l’accompagnement des projets des incubés du College of Technology; l’information et la sensibilisation des jeunes porteurs de projets ; l’échange d’informations ; le partage d’expériences et les bonnes pratiques.

Le présent Accord de partenariat consacre la mise à disposition au profit du College Of Technology de l’Université de Buéa, au titre de l’année en cours, d’une subvention de 74,537 millions FCFA.

Rappelons que, le Minpmeesa a à ce jour accordé des subventions aux structures d’incubation logées au sein des Universités d’Etat, pour un montant de plus de deux (02) milliards de francs CFA entre 2016 et 2022.

Au titre de l’année 2023, FCFA 300 millions ont été mobilisés en faveur des incubateurs des Universités d’Etat et Grandes Ecoles. Pour cette année, une dotation de FCFA 214 millions est prévue au bénéfice des structures d’incubation de l’IUT-Bois à Mbalmayo, de l’ENSET de l’Université d’Ebolowa et du College Of Technology de l’Université de Buea. L’objectif de ces subventions est d’une part de financer les projets des porteurs d’idées et d’autre part d’assurer le bon fonctionnement de l’incubateur en le dotant des équipements nécessaires pour un meilleur suivi des incubés.

Il faut rappeler que le College of Technology (COT) de l’Université de Buea a été créé en tant que composante constitutive de l’université par le décret n°93/034 du 19 janvier 1993 et ​​a admis la première promotion d’étudiants en septembre 2010.

Il vise à être une institution technologique de référence non seulement en offrant des programmes d’enseignement à temps plein et à temps partiel reconnus au niveau national et régional dans un éventail de disciplines d’ingénierie utilisant des technologies et des méthodes d’enseignement traditionnelles et de pointe.