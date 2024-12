Cameroun : le gouvernement ordonne le retrait du riz « Sana » sur le marché

L’instruction est contenue dans une note signée par Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce.

Le 29 novembre 2024, le ministre Camerounais du Commerce a signé un communiqué qui a été rendu public le 1er décembre avec pour objet : « retrait du marché du riz de la marque Sana, 25% Thaï ».

« En vertu du principe de précaution, et dans le souci de la protection du consommateur, en tout temps et en tout lieu, J’ai l’honneur de vous demander de procéder au retrait immédiat du marché, au cas où cette marchandise circulerait dans votre circonscription, du riz de marque SANA, 25 % Thaï. Vous voudrez par ailleurs, dans la même hypothèse, identifier et me communiquer les noms des distributeurs éventuels dudit produit », dit-il dans son communiqué adressé aux gouverneurs, préfets et sous-préfets.

il a sait l’occasion pour demander à ces administrateurs de redoubler de vigilance dans la surveillance des marchés, s’agissant notamment des opérations clandestines et suspectes de reconditionnement du riz ou toute autre marchandise, en déférant les auteurs de ces infractions, assimilables à des délits, auprès des instances judiciaires compétentes pour qu’ils répondent de leur forfait.

Dans sa note aucune raison n’est soulignée concernant les raisons de cette décision. D’ailleurs, les internautes se demandent s’il s’agit d’un riz malpropre à la consommation ou d’un riz potable entré frauduleusement sur le territoire camerounais. « Le riz a quel problème ? C’est quelle façon de communiquer ça ? Nous qui avons ces sacs dans nos domiciles on doit jetter ? », interroge un internaute.