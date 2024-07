Cameroun : le Grand-Mbam fixe 12 conditions pour voter en faveur de Paul Biya en 2025

Dans un mémorandum adressé au président de la République, président national du Rdpc, les Mbamois dénoncent la duperie, la marginalisation et fixent des conditions pour le soutien de Paul Biya à la présidentielle de 2025.

Déception, lassitude, inquiétude, duperie, marginalisation, voilà des termes utilisés par des ressortissants des départements du Mbam et Inoubou et du Mbam et Kim pour qualifier l’état de leurs relations avec le Renouveau. Jeunes, cadres, hommes d’affaires, chefs traditionnels et leaders d’opinion expriment leur insatisfaction à l’égard regard des récompenses que le président Paul Biya et son parti le Rdpc réservent au Grand Mbam. Eux qui « ont de tout temps voté aveuglément et massivement le président Paul Biya et les candidats du RDPC depuis l’avènement du Renouveau ».

Malgré la compétence, l’intégrité, la fidélité et la loyauté qui leur sont reconnues, les fils et filles du Grand-Mbam « ont systématiquement essuyé des humiliations et revers à eux infligés par le Chef du gouvernant ». Dans le document, ils illustrent cela par le retard de développement de leurs localités, les leurs nommés au gouvernement, à la tête des directions générales d’entreprises d’Etat et virés par la suite…

Des faits et bien d’autres qu’ils qualifient de « trahison » et qui engagent la communauté mbamoise à fixer 12 conditions pour la suite des relations avec le Renouveau, en particulier pour soutenir la candidature de Paul Biya en 2025. Ces conditions sont entre autres la création de la région du Grand-Mbam, la nomination des directeurs généraux d’entreprises d’Etat dans 10 arrondissements du Grand-Mbam, le bitumage du tronçon Boumnyebel-Bot-Makak-Bokito-Ndom, la création d’un département de l’Inoubou avec pour chef-lieu Ndikinimeki, etc.