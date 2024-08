Cameroun : le Minesec lance le paiement des contributions exigibles pour l’année 2024-2025

La communication du ministre des Enseignements secondaires Pauline Nalova Lyonga prévoit le règlement des frais des examens et des contributions exigibles à compter du 26 août.

A compter du lundi 26 août 2024, les parents et les élèves peuvent procéder au paiement de toutes les contributions exigibles et des frais des examens et concours relevant du ministère des Enseignements secondaires. Le paiement se fait par voie électronique. Les opérateurs Campost, Express Union, MTN Cameroon, Orange Cameroun, Afriland First Bank sont ceux que le ministère a retenus pour faciliter les transactions. Les parents ou élèves peuvent verser les fonds chez l’un de ces opérateurs en utilisant le matricule unique.

Pour ce faire, le ministre des Enseignements secondaires présente quelques modalités pratiques. Tous les établissements privés doivent enregistrer leurs élèves dans le système au plus tard le 15 décembre 2024. Les élèves devront obtenir leur matricule national sur la plateforme cartescolaire.cm ou auprès de leurs établissements scolaires respectifs. Les nouveaux élèves et ceux entrant en classe de 6è doivent être enregistrés sur la même plateforme par leurs établissements afin que le matricule soit généré. Les élèves transférés d’un établissement scolaire à un autre doivent s’assurer que leur nouvel établissement a mis à jour leurs informations.

Quant aux candidats libres, ils peuvent payer les frais d’examen en utilisant le code de l’établissement. Doivent aussi utiliser le code de l’établissement lors du paiement des frais d’examens, les candidats au concours d’entrée en 6è. Le ministre demande aux parents et aux élèves de confirmer les reçus émis par les opérateurs sur la plateforme cartescolaire.cm.

Par ailleurs, dans une interview accordée à la Crtv télé, le ministre des Enseignements secondaires déclare n’avoir pas suspendu le paiement des frais d’APEE.