Cameroun : le ministre convoque une réunion pour désamorcer la grève des personnels de Santé

Manaouda Malachie invite les syndicats CAP/SANTE et SYNPEMS à une réunion de concertation ce lundi dans l’après-midi.

Des syndicats des personnels de la santé ont émis un mot d’ordre de grève prévoyant le début du débrayage à compter du dimanche 15 décembre 2024. A l’approche de cette date, le ministre de la Santé publique saisit les présidents de syndicats CAP/SANTE et SYNPEMS. Il invite les présidents desdits syndicats et leurs différents délégués à prendre part à une réunion de concertation ce lundi à 15 heures dans la salle de conférence de son département ministériel. Dans son communiqué y relatif, Manaouda Malachie informe que l’ordre du jour portera sur les différents points présents dans le préavis de grève annoncé en date du 15 décembre 2024.

Parmi les points dont parle le membre du gouvernement, figurent la coupe abusive des salaires des personnels de santé depuis le mois de septembre 2024 ; l’utilisation abusive et l’esclavagisme des personnels précaires dans les formations sanitaires depuis plus de 10 ans sans droit à pension ; la non-reconstitution des carrières des temporaires des hôpitaux publics ; la non-attribution des primes de santé et de l’indemnité de logement aux personnels de la 1ère à la 10ème catégorie ; la non-signature des textes révisant le décret de 1980 sur les écoles de formation et le statut particulier 2001 des corps des fonctionnaires de la santé publique avec introduction des nouveaux corps ; la non-prise en charge des personnels malades, leur famille nucléaire, selon l’arrêté du 17 février 2017 et l’affectation des personnels par abus de fonction de certains responsables.

Pour marquer leur mécontentement, les personnels de santé ont décidé de se rendre dans les formations sanitaires tout en observant un arrêt de travail. A l’issue des concertations de ce lundi, les syndicalistes et le gouvernement pourront trouver un terrain d’entente pour une continuité normale du service de santé dans les formations sanitaires publiques.