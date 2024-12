Cameroun : le ministre de l’Emploi publie une offre de bourses quatre jours après la date limite

Les bourses sont offertes par l’Agence coréenne de coopération internationale aux Camerounais dans trois domaines.

Dans une note rendue publique le 03 décembre 2024, le ministre de l’emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tchiroma Bakary s’adresse aux personnels en service dans son département ministériel. Le membre du gouvernement les informe que l’Agence coréenne de coopération internationale offre des bourses d’étude dans trois programmes de Master. Ce sont « Global Education Leadership ; Policy Competency Based on ICT Convergence ; Agricultural Economics ».

Jusqu’ici, la note apporte une bonne nouvelle aux destinataires. Mais, plus loin, les précisions sur les modalités de participation en vue de la sélection suscitent des interrogations. Le ministre invite les potentielles candidatures à se faire enregistrer à la direction des affaires générales, auprès du chef de service du personnel et de la formation continue) avant le 29 novembre 2024, date de rigueur.

Or la note étant signée le 03 décembre 2024, quatre jours après la date de clôture, l’on se demande si le gouvernement avait la volonté d’informer l’opinion à propos de cette offre de bourses. Et si oui, quelle est la raison qui explique le retard de l’information ? L’on peut aussi remarquer que l’information n’est pas en direction du public, mais concerne les personnels en service au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Ce qui pourrait amener à comprendre que ces personnels ont le privilège de participer ou de faire participer leurs proches au détriment de ceux qui n’ont personne au ministère.