Cameroun : le ministre des Transports suspend deux licences et deux chauffeurs

La série de sanctions est consécutive à l’accident survenu le 09 octobre 2024 à Kombe, faisant 15 morts et 10 blessés.

Le ministre des Transports sanctionne deux établissements disposant du matériel roulant et deux chauffeurs. Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe décide de la suspension à titre conservatoire des licences de transports des établissements Bertoua Logistique et Tougoudei. La suspension de la licence du premier établissement est d’une durée de six mois. Celle du second établissement couvre une période de trois mois. Pendant la durée de la sanction, les véhicules des deux établissements exploités sous ces deux licences seront immobilisés.

Les établissements ont l’obligation d’installer un dispositif de sécurisation optimale dans chaque véhicule avant de les remettre en circulation. Ils doivent aussi procéder au recyclage en conduite défensive.

Par ailleurs, d’autres mesures prises par le ministre concernent la compagnie de transport Galaxie. Tous ses bus non dotés de ceintures de sécurité pour tous les sièges sont immobilisés. La compagnie dispose jusqu’au 31 octobre pour installer un dispositif de sécurisation optimale des passagers dans tous ses bus.

Le membre du gouvernement suspend aussi le permis de conduire appartenant à M. Ayissi Afila Marc Marcellin pour une période de 12 mois avec comme motifs conduite en état d’ivresse, défaut de carte grise et assurance non conforme. Pour la même durée, le permis de conduire de M. Tchuitchou Njouenke Hilaire est suspendu pour des motifs différents : chevauchement de la ligne continue, dépassement dangereux, refus d’obtempérer, non-respect de la limitation de vitesse. Pendant 12 mois, les deux chauffeurs sont interdits de toute activité de conduite automobile.

Toutes ces sanctions tombent après qu’un accident de la circulation a entraîné la mort de 15 personnes sur l’axe Yaoundé-Sangmélima.