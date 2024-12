Cameroun : le Premier ministre inaugure le Centre hospitalier régional de Ngaoundéré

Le chef du gouvernement a présidé la cérémonie d’inauguration samedi dernier en qualité de représentant du président de la République Paul Biya.

Le Centre hospitalier régional de l’Adamaoua a reçu l’onction du Premier ministre Joseph Dion Ngute le 14 décembre dernier à Ngaoundéré. Le chef du gouvernement a fait le déplacement depuis Yaoundé pour présider la cérémonie de mise en fonction officielle de cette formation sanitaire de 2è catégorie à vocation généraliste. Créé par décret présidentiel du 07 janvier 2022, le Centre hospitalier régional de Ngaoundéré a été construit pour améliorer la qualité des soins de santé administrés aux populations de la région château d’eau du Cameroun. Il a pour slogan « Un nouveau regard sur les soins, une passion pour donner la priorité au patient ».

Le projet de construction de cette formation sanitaire trouve sa base dans le Plan triennal pour l’accélération de la croissance économique et la réduction de la pauvreté (Planut). Situé dans le quartier Beka Hoosere, il est établi sur une superficie de 11 000 m2. Le CHRN comprend des services d’accueil, des services des urgences, un bloc opératoire, une imagerie médicale, une maternité, des services d’hospitalisation et de soins intensifs, un laboratoire, une morgue. Il vient enrichir la carte sanitaire de la région de l’Adamaoua qui dispose de 167 formations sanitaires publiques (dont un hôpital régional, deux hôpitaux régionaux annexes), 36 formations sanitaires confessionnelles et 26 formations sanitaires privées laïcs réparties en 11 districts de santé.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, l’on aura appris du directeur, Dr Bonaventure Hollong, que depuis son ouverture au public il y a un an et demi, le CHRN a effectué 103 interventions chirurgicales, 153 accouchements. Et pour la continuité de ce service de qualité déjà amorcé, la structure a besoin de plus de personnels ainsi que de la subvention de l’Etat.