Cameroun : le président Paul Biya s’adresse aux jeunes ce 10 février

Les jeunes camerounais s’apprêtent à suivre le contenu du message présidentiel à leur endroit en cette veille de la fête de la jeunesse 2024.

A l’occasion de la 58è édition de la fête de la jeunesse du 11 février 2024, le président Paul Biya s’adresse à ses jeunes compatriotes dans quelques heures. Le traditionnel message du 10 février est l’unique occasion au cours de l’année civile où le chef de l’Etat parle à tous les jeunes camerounais dans un message particulier. Lorsqu’il sera 20h au Cameroun, le public jeune va découvrir les actions que le chef de l’Etat prévoit en sa faveur au cours de l’année 2024.

Le 10 février 2023, le président Paul Biya se référant au contexte mondial marqué par des crises, demandait aux jeunes de ne pas céder au découragement. Comme un père, le chef de l’Etat a recommandé l’auto-emploi aux jeunes comme solution pour résorber la problématique du chômage.

« Armez-vous de votre intelligence, de votre sagesse, de votre détermination, de vos compétences et de vos talents pour relever les défis du présent et du futur. L’éducation, j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, est à cet égard incontournable. A quoi vous servirait-il d’être talentueux si vous n’êtes pas organisé ? A quoi vous servirait-il d’être intelligent si vous vous découragez face à la première difficulté ? », encourageait le chef de l’Etat.

Ce 10 février 2024, le message sera délivré dans un contexte de crises persistantes dans le monde. Aussi, l’inflation généralisée qui découlera de la hausse des prix du carburant, la sortie prématurée des Lions indomptables à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, le chômage et les interventions des uns et des autres décriées sur les réseaux sociaux, sont des sujets qui touchent à la jeunesse camerounaise. L’on ne saurait oublier les difficultés d’accès à la terre, les difficultés de création des entreprises. Le message présidentiel réserverait des surprises ce soir.