Cameroun : le Probatoire général est disponible

L’Office du Baccalauréat du Cameroun annonce que les résultats sont déjà disponibles au 8070.

Cette année, 174 260 candidats ont pris part aux épreuves écrites du Probatoire dans 536 sous-centres répartis sur l’ensemble du territoire national. Communément appelé « Mur de Berlin », cet examen est une étape importante dans le parcours académique. Au regard de la difficulté que le probatoire constitue pour les élèves, les Camerounais ont plusieurs fois souhaité sa suspension.

« Il y a lieu de noter que cet examen est moralement inacceptable. Il participe d’une volonté post coloniale de limitation d’accès au diplôme de bachelier à un grand nombre de personnes, et ce, dans l’objectif malsain de création d’une caste de privilégiés sociaux à une époque où, le Baccalauréat était considéré comme le plus grand diplôme d’accès aux hautes fonctions de l’État », souligne Me Christian Ntimbane Bomo.