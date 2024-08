Cameroun : le Réseau national des consommateurs propose la suppression des frais d’APEE dans les lycées

La proposition est contenue dans une lettre ouverte que l’organisation a adressée à la ministre des Enseignements secondaires Pauline Nalova Lyonga.

Le Réseau national des consommateurs du Cameroun dénonce les abus et autres formes d’arnaque que subissent les parents d’élèves en chaque début d’année. Ce sont entre autres l’obligation de verser les frais perçus par l’Association des parents d’élèves et enseignants à laquelle l’adhésion est facultative ; l’exigence de verser 100 000 francs CFA pour acheter la place d’un élève en classe de 6è ou en classe de seconde. Ces exigences pèsent sur les familles déjà sous le fardeau de l’inflation et de la vie chère. Et qui favorisent l’abandon scolaire des jeunes au profit des petits métiers dans le secteur informel. Or, l’adhésion à l’APEE est facultative. Mais le versement des frais d’APEE est obligatoire, bien que le montant augmente au fil des années.

Dans sa lettre, le RNC propose au gouvernement de procéder à la suppression pure et simple des frais d’APEE dans les établissements scolaires. Pour le Réseau, l’Etat arrête des enveloppes budgétaires pour le fonctionnement et pour les investissements dans le secteur éducatif. Il ne revient pas aux parents d’élèves de construire les salles de classe. Comme autres propositions, l’organisation suggère la baisse de la pension scolaire au public, le classement des établissements scolaires privés en trois catégories (confessionnels, laïcs, et laïcs internationaux) et la fixation des frais exigibles par l’Etat dans le secteur privé. Le RNC propose aussi la mise en place des comités locaux de gestion des établissements scolaires.

Pour rappel, le 19 février 2001, le chef de l’Etat publie un décret portant organisation des établissements scolaires publics et fixant les attributions des responsables de l’administration scolaire. Ce texte définit les APEE comme étant une contribution volontaire destinées aux ressources financières des établissements scolaires. Un arrêté du ministre des Enseignements secondaires du 25 février 2008 fixe les modalités de fonctionnement des APEE. Cet acte ministériel fait du parent qui a déclaré l’inscription de l’élève membre de l’APEE. L’élève de ce parent est contraint à payer les frais d’APEE fixés par l’assemblée générale de cette association. Il convient ainsi de clarifier davantage le caractère volontaire des frais d »APEE au Cameroun.