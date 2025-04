Cameroun : le Sénat et l’Assemblée nationale plaident pour des élections apaisées en 2025

Le président du Sénat, Marcel Niat Njifenji et celui de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril, ont appelé le 09 avril, les parlementaires et les citoyens à faire preuve de patriotisme et de responsabilité en cette année électorale.

Les présidents des deux chambres du Parlement camerounais ont appelé leurs collègues parlementaires et les citoyens camerounais à œuvrer pour que les différentes élections prévues en 2025 se déroulent dans la paix. Marcel Niat Njifenji du Sénat et Cavaye Yeguie Djibril de l’Assemblée nationale ont fait cette exhortation suivie des recommandations dans leurs discours de clôture de la première session parlementaire ordinaire de l’année législative 2025 dans les hémicycles respectifs de chaque institution.

A l’immeuble qui sera baptisé le 24 avril prochain Palais des verres Paul Biya, le président de l’Assemblée nationale oriente l’attention des députés sur l’organisation de l’élection présidentielle d’octobre 2025. En effet, Cavaye Yeguie Djibril, au-delà de la compétition et des convoitises que suscite le processus électoral, recommande la paix. « Nous ne cessons point de recommander calme, sérénité et patriotisme aux compatriotes ».

C’est la condition à remplir pour avoir une bonne élection. Car, « une bonne élection, crédible et juste, ne peut s’organiser que dans la paix, avec les citoyens conscients de leur rôle, des enjeux, et des défis que doit relever leur pays », déclare le président de la chambre basse du Parlement. Il exhorte les autres députés à porter le message de sensibilisation pour la paix auprès des citoyens durant la période entre la fin de la session de mars et le début de la session de juin. « Préparons-nous à aborder la prochaine élection présidentielle dans la foi et en toute confiance en nos institutions », conclut le chef de chambre.

A l’hémicycle du Sénat, le président de chambre a appelé à la responsabilité et à la vigilance de tous en cette année électorale. « Distingués invités, chers collègues sénateurs, en cette année électorale, le devoir politique de protéger la population est un appel à la responsabilité et surtout à la vigilance. Vigilance en particulier contre tous ceux qui piétinent les valeurs de paix, tolérance, et de respect de la diversité, les valeurs fondatrices de la République. Vigilance contre les pyromanes et autres criminels qui veulent enflammer et attiser la flamme de la discorde dans notre pays », a lancé Marcel Niat Njifenji.

La session parlementaire qui s’est achevée le 09 avril dernier était consacrée d’abord au renouvellement des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat. La suite des travaux a donné l’occasion aux parlementaires d’examiner et d’adopter sept projets de loi. Ils sont maintenant acheminés à la présidence de la république pour promulgation. Durant cette session, les députés ont aussi tenu deux séances de questions orales. Pour ce « bilan acquis », Cavaye Yeguie Djibril a dit sa satisfaction personnelle. Il a annoncé la cérémonie du baptême de l’immeuble siège de l’Assemblée nationale le 24 avril prochain. L’édifice porte la dénomination « Palais de verres Paul Biya ». Le plus ancien député du Cameroun en vie a aussi fait l’annonce de la création de la direction des palais au sein de son cabinet pour veiller à la maintenance du complexe.