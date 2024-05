Cameroun : le staff technique de Samuel Eto’o suspendu

La Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun a rendu une décision à l’encontre des résolutions du Comité exécutif de la Fécafoot.

Le procès-verbal en date du 21 mai 2024 précise la non-conciliation entre la Fédération camerounaise de football et FC 2000X Mimboman. A la demande de ce dernier le 14 mai 2024, la Chambre a siégé en procédure d’extrême urgence et a pris des mesures conservatoires après avoir constaté la non-conciliation des parties. Selon le procès-verbal consulté par JDC, la Chambre « ordonne la suspension immédiate des effets de la résolution N°1 de la session du comité d’urgence de la Fédération camerounaise de football du 08 mai 2024 relative à la nomination des membres de la structure d’encadrement de la sélection nationale masculine A du Cameroun, les Lions indomptables ».

La Chambre de conciliation et d’arbitrage suspend aussi la décision de la fédération portant nomination des membres de l’encadrement technique, médical et administratif des Lions indomptables séniors. La décision de la Chambre tombe au moment où les polémiques relatives à la nomination de deux équipes d’encadrement des Lions avec un même coach allaient bon train. La question centrale étant toujours de savoir entre le staff nommé par le ministre des Sports et de l’Education civique et celui désigné par le Comité exécutif de la Fecafoot lequel va encadrer les Lions indomptables.

Avec cette suspension, le coach Marc Brys et les autres membres de l’encadrement désignés par le ministère dont Joachim Mununga, Omam Biyick, Ahu Bessong vont assurer l’encadrement des Lions A de football pour les prochaines sorties des Lions dont le match contre le Cap Vert le 08 juin prochain.