Cameroun : le Synafoc débouté devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage du CNOSC

L’organe de règlement de différends a décidé en faveur de la fédération camerounaise de football dans une affaire qui l’oppose au Syndicat national des footballeurs du Cameroun.

Dans une décision en date du 03 avril 2025, la Chambre de conciliation et d’arbitrage (CCA) du Comité national olympique et sportif du Cameroun (Cnosc) constate la non-conciliation entre le Syndicat national des footballeurs du Cameroun (Synafoc) et la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). L’affaire portée devant l’organe de règlement de différends par le Synafoc le 1er avril 2025 visait la suspension et l’annulation de certaines résolutions de l’Assemblée générale de la Fecafoot du 16 novembre 2024 dont celle retirant l’agrément audit syndicat. La demande se fondait sur une prétendue violation des statuts de la Fecafoot et de la Fédération internationale de football association (Fifa) sur la liberté syndicale.

A ces prétentions et bien d’autres, la Fédération a apporté la réplique en soutenant que le Synafoc est irrecevable en sa requête pour n’avoir pas épuisé les voies de recours au sein de la Fédération camerounaise de football, devant la Commission de recours de la Fecafoot notamment. La fédération a soutenu que le syndicat présidé par Gérémi Sorel Njitap (Photo) n’a ni qualité ni intérêt pour agir, que l’appel est irrecevable pour forclusion, que les arguments du demandeur sont infondés et non justifiés. L’instance faitière présidée par Samuel Eto’o a demandé à la Chambre de constater la non-conciliation entre elle le syndicat.

Suivant cette contradiction entre les deux parties, la CCA du Cnosc a constaté la non-conciliation des parties qui s’opposent. Déclare ne pas pouvoir prendre des mesures conservatoires demandées par le syndicat, en particulier la suspension et la nullité des résolutions de l’Assemblée générale de la Fecafoot du 16 novembre 2024. Par conséquent, l’agrément du syndicat reste retiré, mais l’organisme peut fonctionner parce qu’il n’est pas dissout.