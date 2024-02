Cameroun : le tarif des transports pourrait augmenter ce lundi

Le gouvernement annonce une réunion de concertation avec les syndicats des transporteurs en début de semaine.

Dans une correspondance en date du 16 février 2024, le ministre du Commerce invite les présidents des syndicats des transporteurs urbains et interurbains et ceux des associations de défense des droits des consommateurs. Luc Magloire Mbarga Atangana les convie à une réunion de concertation le lundi 19 février à 09h. la rencontre a lieu au siège de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures (Csph) à Yaoundé.

Selon le ministre, cette réunion s’inscrit dans le cadre du dialogue permanent et constructif entre le gouvernement et les organisations syndicales. Même si la correspondance ne donne aucune précision sur l’ordre du jour, la rencontre annoncée se tient quelques semaines après l’augmentation des prix des carburants à la pompe. Cette hausse a amené les transporteurs urbains et interurbains à augmenter sans concertations le tarif des transports. Les concertations de lundi vont sans doute arrimer le tarif de transports aux nouveaux prix des carburants.

Dans l’attente de cette augmentation, un arrêté du 15 février 2023 a été largement partagé cette fin de semaine via internet. Ce texte est celui qui a fixé les tarifs de transports tel qu’ils doivent s’appliquer jusqu’à un nouveau changement.