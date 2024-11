Cameroun : l’emploi en milieu rural a reuni les jeunes de Ngambè

En prélude à la 1ère édition de la Foire de l’employabilité rurale (FER), un atelier-présentation s’est tenu le 23 novembre 2024 au Centre Jeune JVEPI-FOMACK Ngambé dans la région du Littoral.

La question de l’employabilité jeune en milieu rural a regroupé une centaine de jeunes dans la région du Littoral, précisément dans l’Arrondissement de Ngambé le 23 novembre année courante.Sous le thème : « Jeunesse de Ngambé : Quelles clés de succès pour réussir et changer la donne dans nos villages ? », l’atelier a relevé les leviers clés pour le développement rural.

La rencontre était animée par Jacques OPEPAM, membre de la JVEPI, ingénieur Polytechnicien, Promoteur de E-Intellect et Entrepreneur, l’atelier était coordonné par l’équipe de la JVEPI.Comme susmentionné, l’atelier avait pour but de présenter la première édition de la Foire de l’Employabilité Rurale (FER) qui se déroulera du 12 au 14 décembre 2024 au Centre Jeune JVEPI – FOMACK Ngambé, avec le soutien du Conseil Nouveau Sommet Afrique-France (CNSAF) et de l’Ambassade de France au Cameroun.

Plusieurs ateliers, séminaires, activités culturelles et sportives ainsi que des stands d’exposition meubleront cette Foire. Cette initiative portée par JVEPI Association vise à créer de la valeur économique agricole, sociale et culturelle, tout en promouvant la diversité culturelle et en préservant le patrimoine culturel de l’arrondissement de Ngambé.

En ce sens, les organisateurs soulignent que la Foire de l’Employabilité Rurale (FER) réunira les fils et filles des différents villages de l’arrondissement pour valoriser les talents et les ressources, favoriser l’employabilité et le développement économique local, en insistant sur le développement des ressources durables. Les filières ciblées sont l’agriculture, le numérique, le textile, le sport et la transformation du bois ou de la pierre.

Fondée en 2018, JVEPI est une association orientée autour de trois axes stratégiques : l’éducation, l’entrepreneuriat jeune et l’environnement, avec pour vision de devenir une référence dans la promotion du développement durable, de l’excellence académique et de l’entrepreneuriat responsable, en créant une communauté dynamique et solidaire de jeunes qui inspire et soutient les générations actuelles et futures.