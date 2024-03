Cameroun : les acteurs de la filières cacao s’arriment aux normes de l’Union européenne

Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a reçu les acteurs de la filière cacao du Cameroun (ONCC, CICC FODECC et le groupement des exportateurs) le 26 mars 2024.

Le cacao camerounais n’arrête pas de faire parler de lui. Après les prix défiants toute concurrence sur le marché africain, les acteurs de la filière ont tenu une réunion avec le ministre du commerce dans le but de d’affronter le marché de l’Union européenne.

L’objectif de cette rencontre est d’évaluer la préparation du secteur à se conformer à la réglementation de l’Union européenne, en particulier celles liées à la déforestation, dont les exigences entrent en vigueur dès le 30 décembre 2024.

Conformément aux normes de l’UE, seules les récoltes de cacao provenant de zones non déforestées après le 30 décembre 2020 pourront accéder au marché européen. De plus, la conformité aux lois nationales est impérative, nécessitant un système de traçabilité et de géolocalisation pour garantir l’origine et la conformité des produits commercialisés. Une étude de faisabilité pour la mise en place d’un système national de traçabilité a été élaborée par le ministère du Commerce, visant à tracer la fève de sa parcelle de production au port d’embarquement.

À l’issue de cette réunion, l’unanimité s’est dégagée quant aux actions à entreprendre pour se conformer aux normes européennes. Des rencontres régulières entre les acteurs de la filière ainsi que des réunions mensuelles que le Ministre s’est engagé à présider en personne compte tenu des enjeux. Il convient de souligner que le prix du cacao a récemment franchi la barre des 5000 F par kilogramme, atteignant un record mondial jamais atteint. Ce qui place le Cameroun de très loin en tête du hit-parade des pays producteurs de cacao. Une place dont le gouvernement se fait un point d’honneur de préserver.