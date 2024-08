Cameroun : les arts cinématographiques introduits au secondaire

L’enseignement de la discipline se fera dès la rentrée 2024 dans certains établissements d’enseignement secondaire général du pays.

Le second cycle de l’enseignement secondaire général s’enrichit d’une nouvelle discipline. Les arts cinématographiques font leur entrée dans les lycées et collèges du Cameroun. La matière sera dispensée aux titulaires du Brevet d’Etudes du Premier cycle ou du GCE Ordinary level. Selon un communiqué du ministre des Enseignements secondaires Pauline Nalova Lyonga en date du 14 août dernier, le recrutement des élèves en classe de seconde dans la filière Arts cinématographiques se fera sur étude des dossiers. Les candidats doivent remplir trois critères essentiels : être titulaire du BEPC ou du GCE O’level, remplir le formulaire de candidature et y décliner sa motivation pour la filière et avoir obtenu la moyenne en français au BEPC.

Pour le lancement de l’initiative cinq établissements pilotes vont abriter la seconde Art cinématographiques au cours de l’année 2024-2025. Il s’agit du lycée bilingue de Molyko à Buea, région du Sud-Ouest, du lycée général Leclerc à Yaoundé, région du Centre, du lycée classique scientifique de Bertoua, région de l’Est, du lycée classique moderne de Maroua dans la région de l’Extrême-Nord et du lycée bilingue d’Ebolowa, région du Sud. Ces établissements vont organiser l’admission des élèves. Ces lycées reçoivent les dossiers de candidatures depuis le lundi 19 août jusqu’ au vendredi 6 septembre 2024.

L’ouverture de la filière Arts cinématographiques dans l’enseignement secondaire général et l’introduction du système d’attribution d’un matricule unique aux élèves constituent des innovations de l’année scolaire qui commence dans deux semaines. La nouvelle discipline va préparer la jeunesse camerounaise à relever l’industrie du cinéma au Cameroun, laquelle peine à concurrencer celle du Nigeria voisin.