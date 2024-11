Cameroun : les chantiers de 2025 qui retiennent l’attention de l’Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale a relevé les points sur lesquels l’action gouvernementale devrait insister en 2025. C’était lors de l’ouverture de la session de novembre au palais des congrès de Yaoundé.

Election présidentielle, offres agricole et énergétique, promotion des Petites et moyennes entreprises ou encore mise en œuvre de la décentralisation, sont des sujets chantiers que le président de l’Assemblée nationale évoque à l’ouverture de la session budgétaire de novembre 2024. Cavaye Yeguié Djibril attire l’attention du gouvernement sur la sensibilité de l’année 2025, année électorale. Le président de l’Assemblée nationale recommande que tout soit fait pour que l’élection présidentielle se passe dans la sécurité et dans un climat apaisé.

Au plan agricole, le chef de la Chambre basse du Parlement a salué l’embelli observée lors de la dernière saison en prenant exemple sur les avancées dans la culture du cacao. Cavaye Yeguié Djibril rappelle que le prix du kilogramme du cacao a atteint la barre de 5 000 Francs Cfa au cours de la dernière saison, une avancée mise à l’actif du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana élu président du Conseil international du cacao. Par sa voix, la représentation nationale engage le gouvernement à travailler davantage pour booster la production nationale pour qu’elle dépasse les 300 mille tonnes de la saison dernière.

Au plan énergétique, l’Assemblée nationale apprécie la mise en place des infrastructures visant à résoudre le déficit énergétique au moment où le pays est sur le chemin de son émergence. L’illustration prise ici est la construction du barrage de Nachtigal qui va à terme injecter 420 mégawatts d’énergie électrique dans le Réseau Interconnecté Sud. Les actions du gouvernement doivent s’orienter vers l’amélioration de ce secteur pour résorber le déficit.

Le président de l’Assemblée nationale invite aussi à améliorer le secteur des Petites et moyennes entreprises qui affiche une augmentation de 20 000 nouvelles énergies. Le gouvernement devrait ainsi apporter un soutien aux jeunes pour davantage mettre sur pied des structures en vue du développement économique du pays.

Un autre chantier à savoir la mise en œuvre de la décentralisation devrait permettre de doter 7 000 000 d’enfants d’actes de naissance, de poursuivre la mise en œuvre de la couverture santé universelle ou encore de débarrasser les villes des montagnes d’ordures et du désordre urbain.